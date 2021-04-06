Катунь24: Жители Барнаула смогут увидеть звездопад

Метеорный поток Лириды будет проявлять активность с 16 по 25 апреля. Обыватели называют это явление звездопадом.

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Как рассказывают в Барнаульском планетарии, самое большое количество падающих метеоров можно будет увидеть 22 апреля.

Лучше смотреть на небо в предутреннее время, около 4 часов. При этом стоит обратить взор на юго-восток. Активность потока невелика – около 18-20 метеоров в час. И всё же это первый весенний звездопад. Если погода позволит посмотреть космическое явление, то стоит на это взглянуть и по традиции загадать желание.

Катунь24