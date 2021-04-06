Катунь24: Житель Кемерова угрожал бывшей девушке перерезать ей горло прямо в торговом центре

Девушка не пострадала. О происшествии сообщает «Сибинфо».

Фото: pixabay.com

Инцидент произошел сегодня, 5 апреля 2021 года, в торговом центре Кемерова на проспекте Шахтёров. 23-летний житель города угрожал, а затем пытался взять в заложники свою 20-летнюю бывшую девушку.

По информации «Сибинфо», накануне пара молодых людей рассталась. Кемеровчанин пришёл к своей бывшей девушке на работу в торговый центр, чтобы поговорить. Она от разговора отказалась, парень ненадолго ушёл. Однако через некоторое время оскорбленный горожанин вернулся с разбитой бутылкой и начал угрожать ей бывшей возлюбленной. Охранники торгового центра, где работала девушка, вызвали экипаж Росгвардии.

После прибытия оперслужбы парень испугался, схватил свою бывшую девушку и приставил осколок бутылки ей к горлу. Росгвардейцы успокоили парня, провели до 1 этажа и обезвредили. Подробности происшествия уточняются.

Катунь24