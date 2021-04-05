Катунь24: Жителей Алтайского края приглашают оформить благотворительную подписку на периодические издания

«Почта России» открыла подписку на более 5400 периодических печатных изданий на второе полугодие 2021 года.

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Клиенты «Почты России» могут присоединиться к благотворительной подписке на периодические издания в адрес конкретного социального учреждения в разделе федеральной программы «Дерево добра». Выбрать детский дом, хоспис, интернат, дом престарелых и подарочные издания можно через отдельный каталог, который размещается в отделениях, а также на сайте «Почты России».

Кроме того, с 5 по 15 апреля почтовое ведомство совместно с издательскими домами предоставляет подписчикам 30% скидку на 1800 газет и журналов.

Подписку на печатную прессу на второе полугодие 2021 года с доставкой до почтового ящика можно оформить по собственному каталогу «Почты России». В подписном агентстве представлено уже более 5400 газет и журналов, при этом 125 СМИ присоединились в первом квартале 2021 года, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Кроме того, подписку можно оформить в мобильном приложении Почты России, а также на дому с помощью почтальона.

Катунь24