Катунь24: Жители Барнаула борются со зловонным озером в нагорном бору

Они считают, что где-то у водоканала забился колодец, а ассенизаторские машины продолжают сливать в них жидкость. В проблеме разбиралась съёмочная группа телеканала «Катунь 24».

Фото: Катунь 24 Embedded video for Жители Барнаула борются со зловонным озером в нагорном бору

Барнаулец Руслан живёт возле Ленточного бора, почти каждый день гуляет здесь с собакой. В начале недели заметил среди деревьев большую лужу и не сразу понял, откуда она взялась. Горожанин считает, что где-то у водоканала забился колодец, а ассенизаторские машины продолжают сливать в них жидкость, поэтому она стала выходить на поверхность в лесу. Он и его соседи боятся, что это зловонное озеро здесь и останется.

«Не дойдя до просеки метров 500, я увидел огромные лужи. Они напоминали больше озёра. И я удивился, потому что в это время ну не может быть в лесу таких луж. Когда мы подошли поближе, я понял, откуда лужи, потому что запах выдавал их по полной программе», – рассказывает Руслан.

Другой житель Барнаула, Сергей, подтверждает, что «озеро» на самом деле не естественного происхождения. По его словам, проблема в том, что администрация закрыла точки слива у АЗА и на посёлке Южном.

Сотрудники Росводоканала сообщают, что 30 марта были проведены работы по устранению двух заторов систем водоотведения в районе Широкой просеки на пересечении с Лыжнёй здоровья. Причиной выхода стоков на поверхность они называют несанкционированный слив жидких бытовых отходов.

«Наши специалисты регулярно проводят рейды по выявлению фактов незаконного сброса стоков. Мы готовим соответствующие обращения, направляя их в региональный Росприроднадзор и Минприроды края. Что касается оборудования новых точек слива, то мы считаем, что по одной точке приёма стоков должно быть в каждом районе города. То есть необходимо минимум 5 точек», – говорит Виталий Шорохов, исполняющий обязанности директора по производству «Росводоканал Барнаул».

Местные жители подтверждают, что сотрудники водоканала действительно борются с несанкционированными сливами. Но их усилий для решения проблемы недостаточно. Две трети домов в районе бора – это частный сектор. Каждый дом выкачивает сливную яму один-два раза в год. А это значит, что пока в городе не появятся дополнительные точки слива жидких бытовых отходов, лес будет оставаться в опасности.

Катунь24