Катунь24: Жители 12 многоквартирных домов Бийска остались без газа

Без топлива горожане проведут все предстоящие выходные. Ближайшая поставка ожидается только в начале следующей недели – ориентировочно 5 или 6 апреля.

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Жалобы на отсутствие газа поступают от жителей разных районов города, сообщает «Бийский рабочий». В частности, от бийчан, проживающих в домах по улице Горно-Алтайская, жители домов в районе «китайской стены», а также жители центра – с улиц Ленина, Мопровского, Мухачева.

На данный момент газ отсутствует у жителей 12 домов Бийска. Многие горжане с газовыми плитами запасаются мультиварками и переносными электроплитками.

«Есть проблема с поставками сжиженного газа у ОАО «Алтайкрайгазсервис». Газоснабжение будет восстановлено не раньше понедельника 5 марта. Мы со своей стороны все необходимые заявки оформили», – ответили СМИ в городской администрации.

В городское газовой службе 104 также отметили, что ничем не могут помочь жителям, лишившимся газа, в том числе, предупредить, в каких ещё домах он может закончиться в ближайшее время. Сотрудники службы просят не забывать горожан о правилах безопасности.

По информации «Бийского рабочего», перебои с газоснабжением в городе начались еще в конце февраля. Последний раз перебои с газом были в Бийске 6-8 марта, после этого жалоб горжан не поступало.

О перебоях с поставками газа в начале 2021 года правительство края уведомило руководство компании «Алтайкрайгазсервис». С учетом роста оптовых рыночных цен в 2020 году, для предотвращения резкого скачка цен на сжиженный газ для бытовых нужд населения правительством Алтайского края был утвержден порядок предоставления в 2021 году субсидии на возмещение недополученных доходов поставщикам сжиженного газа.

В настоящее время сжиженный газ получают более 700 тысяч жителей Алтайского края. Для сельских жителей он поставляется в баллонах, а в городах подается в многоквартирные дома из групповых установок.

Катунь24