Катунь24: Жителей Алтайского края приглашают посетить краеведческий музей до его закрытия

В апреле 2021 года закрывается здание музей на Ползунова, 46.

Фото: museum.ru

Экспозиционные залы музея будут разобраны в апреле и мае. Основные коллекции зрители смогут вновь увидеть только после завершения реконструкции. О скором начале ремонта напоминает пресс-служба музея в своей группе во «ВКонтакте».

«Меняемся вместе с вами! Мы предложим вам специальную программу, чтобы вы смогли еще раз увидеть свои любимые экспонаты и не забыли в своих отзывах написать нам об этом», – прокомментировала пресс-служба Алтайского государственного краеведческого музея.

На реконструкцию закроется основной корпус на улице Ползунова, 46. Площадка на Позунова, 39, продолжит свою работу. Демонтаж экспозиций начнется 19 апреля. Краеведческий музей будет открыт до 9 мая. До этого времени в нем продолжат проводить тематические экскурсии и интерактивные программы.

Реконструкция пройдет по нацпроекту «Культура». На преобразование музей выделят 257 млн рублей. Ранее в старейшем музее Барнаула искали помещения для перевоза экспозиций на время ремонта.

Катунь24