Катунь24: Жительница Алтайского края напала с ножом на гражданского мужа

Женщина обвиняется по статье «Умышленное причинение тяж кого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».

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По данным СУ СК РФ по Алтайском краю, вечером в январе 2021 года 47-летняя обвиняемая вместе с 54-летним гражданским мужем употребляла спиртные напитки в одном сел Тальменского района. Между мужчиной и женщиной возникла ссора по незначительному поводу.

Во время перебранки обвиняемая схватила нож и нанесла не менее 4 ударов своему сожителю в область груди. Ранения несли прямую угрозу для жизни. Потерпевший был госпитализирован в городскую больницу, где ему оказана медицинская помощь.

Обвиняемая полностью признала вину в содеянном, уголовное дело с утверждённым прокурором Тальменского района обвинительным заключением направлено в суд для вынесения приговора.

Катунь24