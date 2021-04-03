Катунь24: Жительница Барнаула продвигает экоэтикет с помощью смеха и хорошего настроения

Марина Василенко – настоящий борец за экологию. Жительница Барнаула рассказывает о важности бережного отношения к природе в образе экоклоуна Стёпы Пуговкина.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Жительница Барнаула продвигает экоэтикет с помощью смеха и хорошего настроения

Борьба за экологию – дело ее жизни. Когда увидела, сколько пластика выбрасывают люди, решила действовать кардинально. Перевоплотилась в другого человека ради спасения окружающей среды. Так и появился экоклоун Стёпа Пуговкин.

Детям и взрослым экоклоун Стёпа рассказывает, как сократить количество используемого пластика. По его словам, такие развлекательные уроки не проходят даром.

Кроме того, экоклоун сотрудничает с движением «Мусора.Больше.Нет». А во время всемирной акции «Неделя без бумаги» Стёпу и вовсе выбрали ответственным лицом от Барнаула. Пуговкину и его друзьям удалось собрать 308 килограммов макулатуры. Добровольцы подсчитали, тем самым они спасли около 30 деревьев. И это далеко не единственная акция с участием экоклоуна.

Благодаря своей позиции экоклоун Стёпа стал известен по всей России. Этим летом он планирует отправиться в гастрольный тур по нашей стране и доехать до Республики Крым.

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