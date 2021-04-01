Катунь24: Житель Барнаула получил срок за истязание 6-летней дочери

Девочка была дочерью его сожительницы. Мужчина избивал падчерицу с февраля 2020 года.

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24-летний житель Барнаула проживал с молодой женщиной, которая воспитывала двух несовершеннолетних детей. Испытывая личную неприязнь, в отсутствии матери он заставлял ребенка стоять посреди комнаты не двигаясь, избивал, в том числе скрученным полотенцем, оскорблял грубой нецензурной бранью, причиняя девочке нравственные и физические страдания. При этом он запугивал потерпевшую и ее брата, чтобы они ничего не рассказывали матери, сообщает СК РФ по Алтайскому краю.

В июле прошлого года злоумышленник в очередной раз избил ребенка, сломав ей нос, а сожительнице сказал, что малышка упала на улице. Лишь после того, как женщина, поругавшись с сожителем, выгнала его из дома, дети решились ей все рассказать.

Мужчина признал вину во время предварительного следствия. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Катунь24