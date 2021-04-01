Катунь24: Жители Алтайского края не смогут улететь на отдых в Турцию

В эту страну с возобновлением международного авиасообщения не смогут улететь жители еще 12 городов.

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Напомним, с 1 апреля 2021 года возможность летать в иностранные государства появится у жителей Барнаула, а также у Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска. При этом из этих городов по-прежнему будет закрыт вылет в Турцию и Великобританию, сообщает Ассоциация туроператоров.

В общем списке мест, откуда с 1 апреля 2021 года можно будет летать по международным направлениям прямыми рейсами, будет 34 города. До 1 апреля международные рейсы были разрешены из 21 города России: Астрахань, Владивосток, Грозный, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Кемерово, Красноярск, Махачкала, Минеральные Воды, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа и Хабаровск.

Катунь24