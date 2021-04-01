Катунь24: Житель Алтайского края развращал свою 14-летнюю соседку

В Алтайском крае суд решит судьбу 47-летнего жителя Тальменского района, обвиняемого в совершении развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста.

Фото: Следственный комитет

Как рассказали в Следственном комитете, с мая по июль 2020 года обвиняемый, находясь у себя дома в одном из сёл Тальменского района, в состоянии алкогольного опьянения совершал развратные действия в отношении соседки, которой на момент совершения преступления было 14 лет.

В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном признал полностью. Уголовное дело с утверждённым прокурором Тальменского района обвинительным заключением направлено в суд.

Катунь24