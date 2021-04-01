Катунь24: Жильцы двух многоквартирных домов села Чернопятово с середины февраля остались без воды

Без воды 23 жителя села Чернопятово Павловского района живут с 15 февраля. Они обратились в редакцию телеканала «Катунь 24».

Фото: Катунь 24 Embedded video for Жильцы двух многоквартирных домов села Чернопятово с середины февраля остались без воды

Вода не поступает в два многоквартирных дома. В них от центрального водоснабжения идет отдельная подводка. Жители думали, что проблема в трубе, замерзшей из-за ее неправильной укладки, и обратились в коммунальную службу.

Оказалось, что «Павловские коммунальные системы» обслуживают Чернопятово с сентября прошлого года. Как проводились коммуникации и в чем проблема сейчас, они не знают и не могут провести работы из-за неблагоприятных погодных условий. По словам коммунальщиков, с начала их работы с жителями села были заключены договоры, в которых прописано, что трубы от центрального водоснабжения к домам – их личная зона ответственности. Однако власти района оказали помощь сельчанам.

«Главой нашего Павловского района Вороновым Антоном Владимировичем было принято решение выделить каждой семье деньги – 5 тысяч рублей», – прокомментировала глава Чернопятовского сельсовета Нина Кобзева.

На все семьи глава Павловского района выделил 25 тысяч рублей. Оставшуюся часть суммы, необходимой для ремонта части водопровода, – 25-30 тысяч рублей – жители села буду платить сами. Работы по ремонту начнутся, когда установится теплая погода.

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