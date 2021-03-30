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Алтайский край

Катунь24: Жители Новосибирска обналичивали маткапитал и фиктивно покупали землю в Алтайском крае

Мар 30, 2021
ГОРНЯК22 30.03.2021

Жители Новосибирска обналичивали маткапитал и фиктивно покупали землю в Алтайском крае29 марта 2021, 17:32

По предварительной информации, мошенники успели заработать больше миллиона рублей.

Фото: pixabay.com

Как сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона, жители Новосибирска получали от Пенсионного фонда средства, оформляя фиктивные документы займов на покупку земли или строительство жилых домов в Алтайском крае.

«Руководил сделками мужчина, который возглавлял сельскохозяйственный кредитно-потребительский кооператив. Ему помогали еще несколько сотрудниц. С каждой сделки по обналичиванию сертификата они получали свой процент. В настоящее время все фигуранты задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в крупном размере», — сообщили в правоохранительных органах.

Все фигуранты задержаны. По данным СМИ, правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

Катунь24

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