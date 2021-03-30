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Алтайский край

Катунь24: Житель Алтайского края получил 13 лет тюрьмы за насилие над несовершеннолетними падчерицами

Мар 30, 2021
ГОРНЯК22 30.03.2021

Житель Алтайского края получил 13 лет тюрьмы за насилие над несовершеннолетними падчерицами29 марта 2021, 13:48

Осужденный воспитывал семерых детей, трое из них – дочери гражданской супруги 8, 9 и 10 лет.

Фото: pixabay.com

Виновным был признан 38-летний житель Бийска. По данным Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, с 2017 по 2019 год отчим школьниц совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочек.

Приговор был вынесен по двум статьям УК РФ. Подсудимый получил 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Катунь24

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