Катунь24: Житель Алтайского края получил 13 лет тюрьмы за насилие над несовершеннолетними падчерицами

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Житель Алтайского края получил 13 лет тюрьмы за насилие над несовершеннолетними падчерицами29 марта 2021, 13:48

Осужденный воспитывал семерых детей, трое из них – дочери гражданской супруги 8, 9 и 10 лет.

Фото: pixabay.com

Виновным был признан 38-летний житель Бийска. По данным Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, с 2017 по 2019 год отчим школьниц совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочек.

Приговор был вынесен по двум статьям УК РФ. Подсудимый получил 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Катунь24