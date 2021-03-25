Катунь24: Жительнице Алтайского края подарили выигрышный лотерейный билет

‹‹ НАЗАД

ВПЕРЁД ››

Жительнице Алтайского края подарили выигрышный лотерейный билет24 марта 2021, 19:28

Молодая мама из Алтайского края выиграла 706 577 рублей в лотерее «Русское лото».

Фото: «Столото»

Раньше она не участвовала в лотереях, а счастливый билет ей подарила мама, рассказали в пресс-службе «Столото».

Девушка сперва не поверила в свою победу и несколько раз перепроверила числа из архива тиража с теми, что были в её игровом поле.

«Скажу одно — это вау!» — поделилась счастливая обладательница денежного приза.

Победительница собирается потратить выигранные деньги на покупку машины. Сейчас Екатерина в декрете. Свободного времени у молодой мамы мало, но по возможности она рисует, читает художественную литературу и встречается с друзьями.

Катунь24