ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Жительнице Алтайского края подарили выигрышный лотерейный билет

Мар 25, 2021
ГОРНЯК22 25.03.2021

Жительнице Алтайского края подарили выигрышный лотерейный билет24 марта 2021, 19:28

Молодая мама из Алтайского края выиграла 706 577 рублей в лотерее «Русское лото».

Фото: «Столото»

Раньше она не участвовала в лотереях, а счастливый билет ей подарила мама, рассказали в пресс-службе «Столото».

Девушка сперва не поверила в свою победу и несколько раз перепроверила числа из архива тиража с теми, что были в её игровом поле.

«Скажу одно — это вау!» — поделилась счастливая обладательница денежного приза.

Победительница собирается потратить выигранные деньги на покупку машины. Сейчас Екатерина в декрете. Свободного времени у молодой мамы мало, но по возможности она рисует, читает художественную литературу и встречается с друзьями.

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: Год назад Путин впервые обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

Мар 25, 2021
Алтайский край

Горняк22: Житель Алтайского края чуть не убил 13-летнего сына

Мар 25, 2021
Алтайский край

Горняк22: МЧС предупреждает о непогоде в Алтайском крае на 25 марта

Мар 25, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Год назад Путин впервые обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

Мар 25, 2021
Общество

Горняк22: Александр Карлин попал под санкции Украины

Мар 25, 2021
Общество

Горняк22: В Алтайском крае 24 марта закрыли две трассы из-за непогоды

Мар 25, 2021
Общество

Горняк22: В Алтайском крае из-за непогоды закрыли трассу Барнаул-Рубцовск

Мар 25, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar