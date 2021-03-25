Катунь24: Жители Славгорода смогут выбрать объекты для благоустройства в 2022 году

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Жители Славгорода смогут выбрать объекты для благоустройства в 2022 году24 марта 2021, 19:09

Славгород присоединился к списку городов Алтайского края, жители которых в период с 26 апреля по 30 мая на специально разработанной онлайн-платформе смогут отдать голос за объект из предложенного перечня, который в случае победы будет благоустроен в 2022 году.

Фото: pixabay.com

На выбор горожан весной этого года Славгород представит четыре территории:

Аллею Победы (ул. Суворова);

Городской парк культуры и отдыха (улица Карла Либкнехта);

Центральную аллею (ул. Комсомольская);

Привокзальную площадь (ул. 1-я Вокзальная).

Ежегодно муниципалитеты региона активно участвуют в реализации национального проекта «Жилье и городская среда», в рамках которого уже обновлено 1218 объектов, в том числе 150 общественных территорий. Для каждого из них индивидуально разрабатывается проект, одно из основных требований которого – это многофункциональность, поэтому зачастую обновленные общественные пространства сочетают в себе место для отдыха и прогулок с зоной для спорта и досуга.

В прошлом году в Славгороде провели первый этап благоустройства Центральной аллеи и городского парка, в этом году реализацию этих объектов продолжат. Кроме этого, помимо традиционных работ по установке освещения, замене тротуарного покрытия и установки малых архитектурных форм, в местном парке культуры появится скейт-площадка, сообщили в Минстрое Алтайского края.

Катунь24