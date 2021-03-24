Катунь24: Жительниц Барнаула приглашают на кастинг «Мисс Офис – 2021»

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Жительниц Барнаула приглашают на кастинг «Мисс Офис – 2021»23 марта 2021, 17:39

Прошедшие в финал участницы смогут побороться за главный приз – 2 000 000 рублей. Региональный кастинг пройдет 9 апреля 2021 года.

Фото: pixabay.com

На международном конкурсе красоты среди российских офисных сотрудниц жюри оценивает не только внешние данные участниц, но и профессиональные и деловые качества, а также умение презентовать себя и свою компанию. Директор конкурса «Мисс Офис» Светлана Бобрикова отмечает, что предыдущий 2020 год, несмотря на ограничения из-за пандемии, помог расширить географию участниц. Также ежегодно в конкурсе участвуют представительницы крупных компаний: «Билайн», «Газпром», «Сбербанк России», «Банк ВТБ» и др.

Победительницы регионального кастинга представят Барнаул в полуфинальном этапе конкурса. 30 финалисток поборются за главный приз – 2 000 000 рублей. Кроме этого, в финале разыгрываются путешествия, гаджеты последних моделей, украшения с бриллиантами, обучающие программы, дизайнерские наряды, косметические наборы и другие подарки.

Принять участие в отборочном туре может любая девушка, работающая в офисе в любой из должности (от секретаря до генерального директора), в возрасте от 20 до 35 лет на момент предстоящего финала конкурса. Участие бесплатное.

Чтобы стать участницей кастинга в Барнауле, необходимо заполнить анкету на официальном сайте конкурса красоты «Мисс Офис» до 8 апреля до 12:00.

По всем вопросам можно обратиться в оргкомитет конкурса к Марианне Ференчук, +7 (495) 995-00-43, доб. 318, fma17@bony.komus.net

Катунь24