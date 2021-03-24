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Алтайский край

Катунь24: Житель Алтайского края ударил и оскорбил полицейского. Теперь его ждет суд

Мар 24, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

Житель Алтайского края ударил и оскорбил полицейского. Теперь его ждет суд23 марта 2021, 17:11

Мужчина уже неоднократно имел проблемы с законом.

Фото: Следком по Алтайскому краю

В Троицком районе в декабре 2020 года полицейские прибыли на заправку по сообщению о том, что там происходит драка. Одного из участников конфликта, 29-летнего местного жителя, стражи порядка решили доставить в дежурную часть. Выпивший мужчина начал сопротивляться и выражаться в адрес полицейского оскорбительными высказываниями с грубой нецензурной бранью. После этого он ударил представителя власти рукой в лицо.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, сообщили в региональном Следкоме.

Катунь24

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