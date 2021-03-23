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Катунь24: Жительница Барнаула потеряла 200 тысяч рублей. Как не попасться на уловки мошенников?

Мар 23, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

Жительница Барнаула потеряла 200 тысяч рублей. Как не попасться на уловки мошенников?22 марта 2021, 20:13

Около 200 тысяч рублей потеряла жительница Барнаула, попавшись на уловки телефонных мошенников. Как обезопасить свой банковский счет – расскажем в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24

«Потеряла все свои накопления за три часа». Жительница Барнаула Татьяна Кочева вспоминает: раздался телефонный звонок. Позвонивший представился сотрудником банка. Сообщил, что со счета Кочевой мошенники пытаются списать около 5 тысяч рублей. Предложил заблокировать операцию. А дальше классика – Татьяна продиктовала код из реального SMS-сообщения банка. Сразу же раздался еще один звонок.

После этого разговора с банковской карты Татьяны пропали 65 тысяч рублей. А затем, с помощью другой ее карты, мошенники совершили покупку в рассрочку. Больше чем на 100 тысяч.

После этого Татьяна обратилась в суд. Но проиграла первую инстанцию. Юристы объясняют: иногда банк сам блокирует нетипичные для карты клиента операции, чтобы сделать транзакции безопасными. Но если этого не происходит, то суд и подавно будет не на стороне клиента. 

В прошлом году сотрудники правоохранительных органов зафиксировали 4 тысячи фактов хищений с банковских карт в нашем регионе. Больше 1,5 тысячи случаев в Барнауле.

В Центробанке подтверждают: случаи мошенничества с применением IT-технологий участились. За девять месяцев прошлого года аферистам удалось похитить 6,5 млрд рублей у россиян. Самая распространенная схема – звонок якобы от службы безопасности банка. То, с чем и столкнулась наша героиня, Татьяна Кочева.

Если на уловки все-таки попались, следует незамедлительно позвонить на горячую линию банка и сообщить о мошеннических действиях. После этого важно написать заявление об отмене спорной операции в отделении банка, а также обратиться в правоохранительные органы.

Катунь24

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