Катунь24: Жительница Барнаула потеряла 200 тысяч рублей. Как не попасться на уловки мошенников?

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Жительница Барнаула потеряла 200 тысяч рублей. Как не попасться на уловки мошенников?22 марта 2021, 20:13

Около 200 тысяч рублей потеряла жительница Барнаула, попавшись на уловки телефонных мошенников. Как обезопасить свой банковский счет – расскажем в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Жительница Барнаула потеряла 200 тысяч рублей. Как не попасться на уловки мошенников?

«Потеряла все свои накопления за три часа». Жительница Барнаула Татьяна Кочева вспоминает: раздался телефонный звонок. Позвонивший представился сотрудником банка. Сообщил, что со счета Кочевой мошенники пытаются списать около 5 тысяч рублей. Предложил заблокировать операцию. А дальше классика – Татьяна продиктовала код из реального SMS-сообщения банка. Сразу же раздался еще один звонок.

После этого разговора с банковской карты Татьяны пропали 65 тысяч рублей. А затем, с помощью другой ее карты, мошенники совершили покупку в рассрочку. Больше чем на 100 тысяч.

После этого Татьяна обратилась в суд. Но проиграла первую инстанцию. Юристы объясняют: иногда банк сам блокирует нетипичные для карты клиента операции, чтобы сделать транзакции безопасными. Но если этого не происходит, то суд и подавно будет не на стороне клиента.

В прошлом году сотрудники правоохранительных органов зафиксировали 4 тысячи фактов хищений с банковских карт в нашем регионе. Больше 1,5 тысячи случаев в Барнауле.

В Центробанке подтверждают: случаи мошенничества с применением IT-технологий участились. За девять месяцев прошлого года аферистам удалось похитить 6,5 млрд рублей у россиян. Самая распространенная схема – звонок якобы от службы безопасности банка. То, с чем и столкнулась наша героиня, Татьяна Кочева.

Если на уловки все-таки попались, следует незамедлительно позвонить на горячую линию банка и сообщить о мошеннических действиях. После этого важно написать заявление об отмене спорной операции в отделении банка, а также обратиться в правоохранительные органы.

Катунь24