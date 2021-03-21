Катунь24: Жителей Алтайского края предупредили о сильном ветре и дожде

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Жителей Алтайского края предупредили о сильном ветре и дожде20 марта 2021, 16:41

По прогнозам синоптиков, в Алтайском крае 21 марта ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах сильная гололедица.

Фото: pixabay.com

В Барнауле также переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура ночью -2…-4 °С, днем +2…+4 °С.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю предупреждает, что при усилении ветра, возможно отключение электроэнергии. К этому стоит подготовиться и предусмотреть автономное освещение (фонари, керосиновые лампы, свечи), походную плитку.

В сильную метель и ветер стоит воздержаться от прогулок и дальних поездок. Автовладельцам необходимо парковать автомобили на расстоянии до зданий. Транспортное средство может пострадать от упавших с крыш снежных масс и наледи.

Катунь24