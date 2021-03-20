Катунь24: Жители Алтайского края, потерявшие деньги в «ФорБанке», получат возмещение от банка-агента

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Жители Алтайского края, потерявшие деньги в «ФорБанке», получат возмещение от банка-агента19 марта 2021, 14:07

Победителем конкурса по отбору банков-агентов стал Сбербанк. В Алтайском крае для выплат будут задействованы его 60 структурных подразделений. В Барнауле – более 30.

Фото: pixabay.com

Страховые возмещения начнут выплачивать 23 марта 2021 года – на 7 день после наступления страхового случая, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

В соответствии с договором Сбербанк будет принимать заявления и необходимые для выплат документы в течение не менее 1 года. В Алтайском крае выплата страхового возмещения вкладчикам банка будет проходить в 17 населенных пунктах, включая Барнаул, Южный, Бийск, Новоалтайск, Тальменку. Вкладчики АО КБ «ФорБанк», которые одновременно являются клиентами ПАО «Сбербанк», могут обратиться с заявлением о выплате возмещений через Сбербанк онлайн без посещения офиса банка-агента (сервис доступен как в мобильном приложении (Android, IOS), так и в WEB-версии).

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 22 марта 2021 года на сайте Агентства.

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Катунь24