Катунь24: Жители Алтайского края смогут задать свои вопросы по тарифам на коммунальные услуги в режиме онлайн

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Жители Алтайского края смогут задать свои вопросы по тарифам на коммунальные услуги в режиме онлайн19 марта 2021, 12:38

23 марта состоится онлайн-форум, на котором заместитель начальника управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов Олег Колосков ответит на вопросы граждан.

Фото: pixabay.com

Темой для обсуждения станут тарифы на коммунальные услуги на 2021 год. Дата проведения: 23 марта 2021 года, с 14:00 до 15:00.

Вопросы граждан принимаются на официальном сайте Алтайского края.

Катунь24