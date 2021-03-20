Катунь24: Жители 224 аварийных домов Барнаула получат новые квартиры

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Жители 224 аварийных домов Барнаула получат новые квартиры19 марта 2021, 11:54

Граждане из домов, признанных аварийными до 2017 года, будут расселены до 2025 года.

Фото: pixabay.com

О решении проблемы с расселением жильцов домов, находящихся в критическом состоянии, глава Барнаула Вячеслав Франк рассказал 19 марта на отчете перед депутатами и общественностью.

Он отметил, что в городе признаны аварийными 224 дома. Жильцы 157 из них будут расселены за счет средств бюджетов все уровней. Расселение горожан из 67 домов, признанных аварийными после 2017 года, пока не обеспечено финансированием – на это дополнительно потребуется 3,5 млрд рублей и поддержка правительства Алтайского края, отмечают на официальном сайте Барнаула.

«План 2019 и 2020 годов по переселению жителей из аварийных домов выполнен на 105 %. Для этого потребовалось дополнительно выделить из городского бюджета 144 млн рублей. Инициатива была поддержана депутатами», – рассказал Вячеслав Франк.

В 2021 году улучшить свои жилищные условия смогут 469 человек – в 3,5 раза больше, чем было запланировано. Этому поспособствовало дополнительное привлечение 193 млн рублей при помощи регионального правительства.

Кроме этого, внимание уделяется и ремонту жилого фонда. За 2020 год по краевым и федеральным программам был проведен капитальный ремонт 185 многоквартирных домов с вложением более 700 млн рублей.

Катунь24