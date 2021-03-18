Катунь24: Жара 2021: синоптики рассказали, каким будет лето в Алтайском крае

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Жара 2021: синоптики рассказали, каким будет лето в Алтайском крае17 марта 2021, 17:46

Ученые Федерального алтайского научного центра агробиотехнологий отмечают, что среднегодовая температура воздуха в регионе постепенно увеличивается. Потому в 2021 году лето может быть суше и жарче, чем обычно.

Фото: pixabay.com

С 1838 года и по настоящее время средняя температура воздуха выросла на 3 градуса, отмечает altapress.ru. Средний прирост при этом составляет 0,015 градуса каждые 10 лет. Больше всего потеплело в апреле, меньше – в июне и августе.

При этом, как отметил директор ФАНЦА Алексей Гаркуша, сумма годовых осадков практически не меняется – колеблется от 258 мм до 556 мм. Умеренное переувлажнение в воздухе в Барнауле за 140 лет наблюдалось лишь 5 раз, дефицитное – 40. Засуха в Алтайском крае наблюдалась три года из последних десяти.

По словам ведущего научного сотрудника лаборатории защиты растений ФАНЦА Григория Стецова, лето 2021 года будет жарким и засушливым. Потому аграриям нужно готовиться к большому числу вредителей на полях: при повышенных температурах активизируются листоеды, цветоеды и стеблееды. А вот от насекомых, численность которых не зависит от погоды (саранчи и лугового мотылька), по мнению Григория Стецова, большой угрозы ждать не стоит.

Катунь24