Катунь24: Жителям Алтайского края показали, как будет выглядеть обновленный театр кукол «Сказка»

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Жителям Алтайского края показали, как будет выглядеть обновленный театр кукол «Сказка»17 марта 2021, 13:47

Внутренний вид театра представила министр культуры Елена Безрукова на пресс-конференции 17 марта.

Фото: Министерство культуры Алтайского края

На строительство театра кукол было потрачено 295 млн рублей из регионального бюджета. Основные ремонтные работы завершены, сейчас в «Сказке» проходит техническая приемка помещений. На фотографиях Минкульта можно рассмотреть обновленный зрительный зал, сцены и гардероб.

«Мы испытываем чувство радости. Объект предназначен для детей, поэтому требования к нему высоки. Как только получим разрешение – сразу откроем театр», – рассказала Елена Безрукова.

Катунь24