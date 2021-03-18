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Алтайский край

Катунь24: Жителям Алтайского края показали, как будет выглядеть обновленный театр кукол «Сказка»

Мар 18, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

Жителям Алтайского края показали, как будет выглядеть обновленный театр кукол «Сказка»17 марта 2021, 13:47

Внутренний вид театра представила министр культуры Елена Безрукова на пресс-конференции 17 марта.

Фото: Министерство культуры Алтайского края

На строительство театра кукол было потрачено 295 млн рублей из регионального бюджета. Основные ремонтные работы завершены, сейчас в «Сказке» проходит техническая приемка помещений. На фотографиях Минкульта можно рассмотреть обновленный зрительный зал, сцены и гардероб.

«Мы испытываем чувство радости. Объект предназначен для детей, поэтому требования к нему высоки. Как только получим разрешение – сразу откроем театр», – рассказала Елена Безрукова.

Жителям Алтайского края показали, как будет выглядеть обновленный театр кукол «Сказка»1Жителям Алтайского края показали, как будет выглядеть обновленный театр кукол «Сказка»2Жителям Алтайского края показали, как будет выглядеть обновленный театр кукол «Сказка»3Жителям Алтайского края показали, как будет выглядеть обновленный театр кукол «Сказка»4Жителям Алтайского края показали, как будет выглядеть обновленный театр кукол «Сказка»5

Катунь24

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