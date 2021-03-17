Катунь24: Жительница Барнаула сломала позвоночник, заходя в автобус

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Жительница Барнаула сломала позвоночник, заходя в автобус16 марта 2021, 21:25

В социальных сетях появилось сообщение о женщине, которая 12 марта по вине перевозчика упала из движущейся маршрутки и сломала позвоночник. По данному факту Следственный комитет возбудил доследственную проверку. Подробности в нашем сюжете.

Фото: «Катунь 24» Embedded video for Жительница Барнаула сломала позвоночник, заходя в автобус

«Водитель поехал, не дождавшись, когда пассажиры зайдут в салон. Жена упала и сломала позвоночник», — так рассказывает о происшествии муж пострадавшей Елены Сухаревой Юрий. Мужчина вспоминает: тем вечером жена возвращалась с работы домой. Ждала маршрутку № 73 на остановке «Улица Анатолия». Заходила в автобус последней, водитель не увидел её и тронулся с места – женщина упала спиной назад и ударилась о бордюр.

В шоковом состоянии Елена добралась до дома, а на следующий день не смогла встать с кровати. Юрий повёз её в больницу, где и поставили диагноз – «компрессионный перелом позвоночника». Сейчас женщина лежит дома – врачи запретили ей сидеть и стоять.

Инцидент случился еще 12 марта, однако сообщение о нём в социальных сетях появилось только сегодня. Специалисты Следственного комитета зарегистрировали материал доследственной проверки.

Юрий Сухарев просит свидетелей происшествия, в частности, водителей, которые ехали по этому маршруту 12 марта в 19:15, помочь ему найти видеодоказательства инцидента. Будьте аккуратнее на дороге и помните, что в такой ситуации может оказаться абсолютно каждый.

Катунь24