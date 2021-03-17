Катунь24: Жители Заринска смогут выбрать территории для благоустройства

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Жители Заринска смогут выбрать территории для благоустройства16 марта 2021, 12:00

На онлайн-голосовании за объекты благоустройства весной представлены 5 общественных территорий.

Для выбора местным жителям предложили следующие территории:

Территория у Дома культуры «Балиндер» (ул. Центральная, 24) Пешеходная зона (ул. 25 Партсъезда, 36/2 у школы № 2 до ул. 25 Партсъезда, 40. Центральная городская больница) Пешеходная зона (ул. Металлургов, 7 до ул. Таратынова) Пешеходная зона (от пр-та Строителей, 31/1 до ул. 25 Партсъезда, 42/1) Пешеходная зона (пр-т Строителей, 27 – пр-т Строителей, 26)

Напомним, что работы по благоустройству выбранных пространств будут проводиться в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2022 году.

Проголосовать можно в период с 26 апреля по 30 мая 2021 года на федеральной платформе. Отметим, что голосование будет привязано к месту регистрации человека, а принять в нем участие смогут жители, достигшие 14-летнего возраста.

Катунь24