Катунь24: Житель алтайского села обвинил энергетиков якобы в незаконном отключении от электричества

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Житель алтайского села обвинил энергетиков якобы в незаконном отключении от электричества14 марта 2021, 14:32

Два года назад компания выписала мужчине штраф за то, что он скрутил показания счетчика. Штраф он так и не погасил, а также накопил долги, которые превышают шесть нормативов потребления. Подробности – в нашем сюжете.

Фото: «Катунь 24» Embedded video for Житель алтайского села обвинил энергетиков якобы в незаконном отключении от электричества

Два года назад энергетики обвинили мужчину в занижении показателей счетчика с помощью магнита. А потом и вовсе, рассказывает житель села Чуйское Валентин Бундин, «отрезали» свет за неуплату.

«У нас даже нет доступа к счетчику, у нас нет ключей от данного щитка. Я просто сам электрик, знаю, что замки однотипные и можно подобрать, открыть. Но у нас ключа нет», — рассказывает Валентин.

Штраф 4 тысячи рублей за магнит на счетчике мужчина платить отказался. Но, уверяет, исправно платил по счетам. В компании это опровергают. Говорят: хронический должник. От света отрезали, потому что задолженность за электроэнергию превысила шесть нормативов потребления. Это больше 5,5 тысяч рублей.

По закону приостановить подачу электроэнергии могут уже после превышения двух нормативов. В случае Бундина это чуть больше 1,5 тысяч рублей. В энергетической компании объясняют: уведомление о задолженности вручили потребителю за три недели до отключения, но Валентин так и не начал погашать долги. Поэтому его и отключили.

В компании «Алтайэнергосбыт» пошли семье на встречу — предложили погасить долг в рассрочку за 6 месяцев. Объясняют: на нее имеют право абсолютно все. Но Бундин от нее отказался. Вместо этого сидел без света, а для поддержания работы угольного котла и освещения использовал подручные средства.

Увидев, что компания настроена серьезно, Бундин согласился выплатить долг частями. Семью снова подключили к электроснабжению.

Катунь24