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Алтайский край

Катунь24: Журналист телеканала «Катунь 24» стал победителем конкурса журналистских работ, посвященных онкологии

Мар 15, 2021
ГОРНЯК22 16.03.2021

Журналист телеканала «Катунь 24» стал победителем конкурса журналистских работ, посвященных онкологии14 марта 2021, 12:02

В Алтайском краевом онкологическом диспансере подвели итоги конкурса журналистских работ, который объявили в преддверии Всемирного дня борьбы против рака. Жюри определило четырех победителей в различных номинациях.

Победителем в номинации «Лучший телевизионный сюжет» стал наш корреспондент Глеб Полянский с видеосюжетом «10 лет лаборатории молекулярно-генетической диагностики Алтайского краевого онкологического диспансера».

       
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Публикация от Gleb Polyanskiy (@polygleb)

Среди других победителей:

  • «Лучшая публикация (проект) в печатных СМИ» — Екатерина Гулина со статьей «А в сердце живет Надежда» (районная газета «Первомайский вестник»);
  • «Лучшая публикация (проект) в интернет-изданиях» — Надежда Тиунова со статьей «Рак не болит. Алтайские онкологи поделились историями пациентов, которые пришли к ним слишком поздно» (издательский дом «Алтапресс»);
  • «Лучшая радиопередача» — Иван Олексюк с интервью с врачами отделения опухолей головы и шеи Алтайского краевого онкологического диспансера Георгием Гликенфрейдом и Анастасией Фроловой (радио «Комсомольская правда» — Барнаул»).

Члены жюри отметили высокий профессионализм некоторых работ. В их числе видеосюжет «Восстановить после онкологии. Онкопластическая хирургия на Алтае» корреспондента телеканала «Толк» Ильи Кочеткова. Также отметили утреннее шоу «Первые на «Маяке»: «Страхи. Как с ними бороться?» с участием медицинского психолога Алтайского краевого онкологического диспансера Аллы Лобановой и пациентки И. Проценко. Его подготовил Вячеслав Шаров (радио «Маяк» — Барнаул», ГТРК «Алтай»). Высокую оценку получила работа «Психологи уверены, что онкология зарождается часто в голове», подготовленная телеведущей «Вести-Алтай» Екатериной Потешкиной (Гаськовой).

В Алтайском краевом онкологическом диспансере отметили, что планируют сделать конкурс ежегодным.

Катунь24

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