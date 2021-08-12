Катунь24: Иван Воин: традиции и приметы на 12 августа

12 августа Православная церковь почитает память святого мученика Иоанна Воина, который жил в IV веке и по происхождению был славянином. Во времена гонений на христиан он служил у римского императора Юлиана Отступника (361—363 гг.). По долгу службы ему приходилось принимать участие в гонениях. Несмотря на это, Иоанн всячески содействовал христианам, способствуя побегам или предупреждая об очередной облаве. Он посещал заключенных в темницах единоверцев. Святой проявлял милосердие не только к христианам. Он помогал всем бедствующим и нуждающимся: утешал скорбящих, навещал больных.

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Император узнал о помощи, которую оказывает Иоанн Воин христианам, и приказал заключить его в темницу, а позже казнить. В 361 году Юлиан Отступник погиб в сражении с персами. После смерти императора Иоанна освободили из-под стражи.

Скончался святой в глубокой старости. Точная дата смерти неизвестна. По преданию, после своей кончины он явился благочестивой женщине и указал место своего погребения. Мощи святого были найдены и перенесены в церковь Иоанна Богослова, расположенную в Константинополе. У Иоанна Воина просят утешения и заступничества скорбящие и обиженные. Мощи святого считаются чудотворными.

Ещё 12 августа почитается память апостолов от семидесяти Силы, Силуана, Епенета, Крискента и Андроника. В честь святых Силы и Силуана, которые были учениками апостола Павла, и назван этот день.

Традиции и обычаи

В древнеславянском календаре дата 12 августа получила название день Силы и Силуяна или Силин день. В народе говорили: «На Силу и Силуяна рожь бывает пьяна». Это означало, что наполненная зерном рожь начинает клониться к земле.

Обычно в этот день стоит пасмурная и прохладная погода. Крестьяне начинали сев озимых. Считалось, что любой хлеб, посеянный на Силу, даст хороший урожай. Ещё верили, что сам апостол Сила 12 августа помогает в посевной работе крестьянину. На этот счет существовали такие поговорки:

Святой Сила добавит мужику силы.

На святителя Силу и бессильный богатырем станет.

Обычно начинал сев озимых самый старший земледелец – на стариковское счастье.

Святые Силуан и Сила в народе считались покровителями пасечников. Им молились о здоровье пчел и хорошем урожае меда.

К этому времени в лесу созревает ежевика, которая является не только вкусной, но и полезной. Регулярное употребление ягод способствует укреплению сосудов и капилляров. Плоды ежевики оказывают противовоспалительное действие, помогают при простуде, ОРВИ и болях в суставах. Из ягод варили вкусные джемы и варенья, которые с удовольствием ели в холодное время года.

Существовала поверье, что в ночь на 12 августа ведьмы в образе летучих мышей или кошек ходят по дворам и пьют у коров прямо из вымени молоко. Опившись молока, они обмирают – настолько крепко засыпают, что проснуться своими силами не могут. Разбудить их можно только брызнув на них святой водой или поднеся зажжённую солому к пяткам.

В этот день собирали листья лопуха. С каждого куста срывали по три листочка, которые высушивали на печке и прикладывали три раза на три Спаса к больным суставам. Считалось, что эта процедура поможет избавиться от ломоты в коленях и костях.

Приметы и поверья

Если погода ветряная и дождливая, то дожди будут идти ещё долго. Если на Силу прохладно, то осадков в ближайшее время не будет. Если душно и насекомые кусаются, то скоро пойдет дождь. Звезды сильно мерцают перед рассветом – к обильным осадкам. Много рябины поспело – осень будет ранней и дождливой, а зима – холодной. Иней на деревьях – к хорошему урожаю озимых. Если на улице тепло и сухо, то грибов в этом году много будет. Спелый овес во второй раз зазеленел – осень ненастной будет. В воздухе летает паутина – солнечная погода ещё долго продержится. Сон с 11 на 12 августа вещий. Он может исполнится в ближайшие 10 дней. Особенно велика вероятность осуществления для именинников дня.

Людям, родившимся 12 августа, легко даётся воинское дело. В качестве талисмана им следует носить лазурит.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24