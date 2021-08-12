Катунь24: Истекал кровью: в Новосибирской области мальчик умер, упав с велосипеда

Ребёнку было 8 лет.

Фото: pixabay.com

Трагедия произошла 10 августа 2021 года на территории садового товарищества «Луч» в Коченевском районе. В этот день два ребёнка 6 и 8 лет катались там на велосипедах. В какой-то момент мальчик потерял равновесие, упал с велосипеда и рычагом тормоза повредил себе артерию. Второй ребенок в это время побежал звать на помощь взрослых. Но потерпевший скончался.

Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев.

Правоохранители выясняют все причины и условия произошедшего.

Катунь24