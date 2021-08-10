Катунь24: iPhone 13: когда выйдет, сколько будет стоить, основные характеристики

Уже через месяц Apple представит iPhone 13. Чего можно ждать от новинки, рассказали интернет-эксперты журналистам РИА Новости.

Фото: pixabay.com

Аналитики инвестиционной компании Wedbush считают, что презентация состоится на третьей неделе сентября. Они отметили, что обычно компания проводит конференции по вторникам, который в 2021 году выпадает на 14 сентября. Предполагается, что предзаказ откроют уже в первую пятницу после презентации — 17 сентября, а продажи начнутся через неделю, то есть 24-го. Разнесут ли даты старта продаж разных моделей, как это было с iPhone 12, пока что неизвестно.

Параметры нового iPhone уже примерно известны. Как сообщают инсайдеры, внешний вид серии будет напоминать актуальное семейство смартфонов Apple. Однако будут и явные отличия, например, уменьшенный экранный вырез. «Челку» смартфона впервые с 2017 года решили уменьшить, за счёт этого полезная площадь дисплея увеличится. Все потому, что динамик сдвинули выше к рамке, а сами датчики (кроме селфи-камеры) также сделали меньше.

Журналист Bloomberg Марк Гурман, ссылаясь на источники в компании, сообщил , что компания полностью откажется от Touch ID в ближайшие два года.

Внешний вид камерного блока у нового iPhone несколько изменится: датчики, уверяют источники, расположат в шахматном порядке. Также предполагается, что объективы на новом устройстве станут больше. И появится оптическая стабилизация со сдвигом матрицы.

Эксперты уверены, что iPhone 13 будет толще предшественников. Издание ZDNet со ссылкой на собственные источники пишет, что iPhone 13 Pro Max получит батарею на 4352 мАч (3687 у iPhone 12 Pro Max), iPhone 13 и iPhone 13 Pro — на 3095 мАч (вместо 2815 мАч), а компактный iPhone 13 mini — на 2406 мАч (было 2227).

Говоря о комплектации, эксперты шутят: «хуже не будет», поскольку убирать из коробки уже попросту нечего. В наборе точно будет сам айфон, инструкция, наклейки и провод. Вернут ли пользователям зарядное устройство и наушники, неизвестно, но специалисты уверены, что нет. Также в шутку они опасаются, что такими темпами компания может отказаться и от очень важного инструмента — скрепки для извлечения SIM-карт. Но надеются, что всё же этого не произойдёт.

Стоимость нового смартфона по традиции не раскрывают. Но китайские инсайдеры, связанные с розничными продажами электроники, слили в интернет информацию, согласно которой самый доступный iPhone 13 mini обойдется пользователям в 700 долларов, то есть в 51 тысячу рублей по нынешнему курсу, а iPhone 13 Pro Max в максимальной версии — в 1600 (116 тысяч).

Катунь24