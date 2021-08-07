Катунь24: Иностранные студенты приезжают получать высшее образование в Барнаул

В алтайских вузах завершается приём документов на обучение. Получать высшее образование будут не только жители края: к нам в регион всё чаще приезжают иностранные студенты. Как они учатся и живут в Барнауле, расскажем в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Иностранные студенты приезжают получать высшее образование в Барнаул

Мэйсон Грегори Роудс – абитуриент Алтайского государственного университета с американским паспортом. В этом году он поступает на музыкально-инструментальное направление. Мэйсон стал одним из 800 иностранных поступающих, кто подал документы в классический университет.

Алтайские вузы уже не первый год обучают студентов со всего мира. Долапо приехала в Барнаул из Нигерии пять лет назад. Иностранная студентка обучается по российской системе образования.

Некоторые иностранные студенты, такие как Долапо, уже успели устроиться в Барнауле на работу. Долапо, например, преподает английский язык в частном детском саду. Краевая столица для многих студентов-иностранцев стала практически вторым домом.

Всего в Алтайском государственном университете и Алтайском медицинском университете насчитывают около 1300 иностранных студентов, а в техническом университете около 1000. Заниматься наукой они будут здесь, в региональных вузах, и даже по приезде домой алтайское образование им точно пригодится.

Катунь24