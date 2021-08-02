Катунь24: Ильин день: традиции и приметы на 2 августа

2 августа Православная церковь почитает память библейского пророка Илии, проживавшего в Израиле в IX веке до н. э. Жил святой во времена правления нечестивого царя Ахавы. Это был тяжелый период в истории израильского народа. Жена правителя была язычницей. Ахава находился полностью под её влиянием. Он преследовал и убивал ревностных сторонников религии, а в стране насаждал культ поклонения языческим богам – Астарте, Ваалу и Молоху.

Фото: vsyamagik.ru

Однажды к Ахаву пришел Илия, который был родом из Фесвы и с юных лет вел в пустыни подвижническую жизнь. Пророк был одет в простую одежду отшельника и перепоясан веревкой. Он гневно упрекал правителя в отступлении от истинного Бога и предсказал, что за это его народ постигнет засуха и голод. После этих слов Илия удалился из столицы и, опасаясь мести Ахавы, скрылся в горах за Иорданом. Хотя места там были пустынные, пророк не голодал. Дважды в день вороны приносили ему мясо и хлеб, а воду он брал из потока.

Когда наступила засуха, поток высох. Тогда Илия, по Божьему велению, переселился в языческий город Сарепту, где его приютила в своём доме одна бедная вдова. Вскоре у вдовы тяжело заболел сын, который позже скончался. Тогда Илия взял тело мальчика, отнес в свою комнату и положил на постель. Он пламенно молился Богу, прося подарить ребенку жизнь. Молитва была услышана и отрок ожил.

Позже Илия опять вернулся в царство Израильское, по Божьей воле он избрал себе ученика в лице Елисея. Пророк повторно обратился к царю и предложил ему испытать, кто является истинным Богом. Для этого на горе Кармил собрали народ и жрецов Ваала. Первыми жертву приносили своему богу жрецы. Они поместили на жертвенник тельца и начали молиться Ваалу, чтобы он услышал их и подал знак, но у них ничего не вышло.

В полдень наступило время вечернего жертвоприношения, тогда Илия построил из 12 камней жертвенник, вырыл возле него канаву, сложил дрова и разрезал своего тельца. Он велел лить воду на жертвенник. Когда канава была переполнена водой, Илия начал молиться. Господь услышал его молитву и с неба сошел огонь, который поглотил не только тельца, но и камни с водой. После этого небо затянулось тучами, и пошел долгожданный дождь.

По легенде, Илия был взят на небо живым. С неба явилась огненная колесница, запряженная огненными лошадьми. На этой колеснице святой в вихре понесся на Небо. Это библейское повествование о вознесении на небо породило представления, что пророк должен вернуться на землю перед вторым пришествием Христа.

Отмечать Ильин день начали ещё в древней Византии. Позже этот обычай переняли на Руси, после того, как князь Владимир принял крещение.

Приметы и поверья

Ильин день является последним летним праздником. Культ пророка Илии соединился на Руси с дохристианскими верованиями и получил народный характер. Святому приписывалась власть над громом, грозой, молнией, ветром и дождем, как Перуну-громовержцу. Существовало поверье, что гром появляется от стука по небесной дороге колесницы, на которой едет пророк-Илия. Поэтому день памяти пророка называют «громовым праздником».

Предания приписывают пророку происхождение родников и ручьев, не замерзающих зимой. В народе верили, что появились они от удара огненных стрел Илии о камень. Над этими святыми источниками устанавливали часовни с иконами Божьей Матери и святого Илии. Вода в них считалась целебной.

По народным поверьям, пророк Илья является покровителем грома. В Ильин день не стоит работать в поле, потому что может убить молнией.

В это время ночи увеличиваются, а день идет на убыль, становится холоднее. Это позволяло нашим предкам лучше отдохнуть. В народе говорили: «С Ильина дня работники высыпаются, а лошади наедаются». Считалось, что Илья лето заканчивает. После этого дня начинают желтеть листья на деревьях, а трава перестает расти.

После Ильина дня меняется поведение птиц и насекомых:

мухи до 2 августа кусаются, а после – запасаются;

перестают кусаться комары;

комары и пауки с Ильина дня пропадают;

до этой даты грачи поодиночке летают, а после Ильи – в стаи собираются.

С этим днем связано немало примет:

чтобы избавиться от сглаза, нужно умыться ильинским дождем;

на Ильин день до обеда ещё лето, а после обеда – осень;

в Ильин день волчьи норы открываются;

с этой даты обычно начинается сезон дождей;

нечистая сила на Илью, боясь огненных стрел пророка, превращалась в разных животных – лисиц, зайцев, кошек, собак и др.

В этот день старайтесь реже смотреть в зеркало. Особенно это предупреждение касается пожилых и больных людей. Дело в том, что 2 августа, как и в день Фёдора-скотника (27 марта) усиливается влияние зазеркалья, т.е. зеркало может вытягивать жизненную силу смотрящего в него человека.

Человек, рождённый 2 августа, сможет находить подземные клады и отводить нечистую силу. В качестве талисмана ему подходит янтарь.

Почему нельзя купаться

Многие слышали, что в Ильин день и после него купаться нельзя. Даже есть поговорка на этот счет: «До Ильи мужик купается, а после – с рекой прощается». Считалось, что за неделю до праздника и после него купаться опасно, т. к. водяной или русалка могут утянуть в воду.

По другой версии, в свой праздник пророк выезжает на небесную дорогу в огненной колеснице, а один из его коней теряет подкову. Подкова, попадая в водоем, делает в нём воду ледяной.

Существует и третья версия, купаться в водоемах после Ильина дня нельзя, так как вода в них осквернена чертом, выкупавшимся в ней (в местных поверьях черт соотносился с водяным).

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24