Катунь24: Изи катка: в российских вузах могут появиться занятия по киберспорту

Курсы станут дополнением к основной программе обучения.

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С таким предложением выступило правительство РФ. Об этом сообщили в «Коммерсанте» со ссылкой на дорожную карту «Новые коммуникационные интернет-технологии». Речь идет о введении курсов для развития дополнительных навыков. Инициатором идеи выступил «Ростелеком».

Власти хотят дополнить действующие программы вузов киберспортивными дисциплинами. Кроме этого, к декабрю 2022 года планируют ввести курсы по анализу данных, разработке компьютерных игр и использованию технологий при создании кинофильмов и другого контента.

Объем финансирования всей программы до 2024 года составит 17,6 млрд руб. Из них 8,6 млрд руб. должны быть выделены из федерального бюджета.

Катунь24