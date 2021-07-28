Катунь24: Институт химии и химико-фармацевтических технологий готовит передовых специалистов в сфере биотехнологии

Как продлить жизнь человеку, разработать вакцину, вывести новый сорт пшеницы или создать альтернативные варианты топлива? В Алтайском государственном университете открыт набор на направление подготовки «Биотехнология».

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Последние несколько лет в России ускорились темпы развития отрасли «Биотехнология». По мнению экспертов, эта отрасль – одна из самых перспективных. Она не только развивается сама, но и существенно влияет на медицину, энергетику, производство сырья и материалов, городское и сельское хозяйство.

Профессия биотехнолога

Инженеры-биотехнологи участвуют в создании всевозможной продукции, обеспечивают эффективную организацию технологических процессов, ищут пути усовершенствования продукта и следят за его качеством. Сфера создания продукта очень широка. Биотехнологи незаменимы в фармацевтике. Именно они создают антибиотики, витамины и вакцины. Биотехнологи развивают сельское хозяйство: создают сорта растений с повышенной продуктивностью и разрабатывают сбалансированные корма для животных. В промышленности инженеры-биотехнологи изобретают альтернативные виды топлива и средства очистки окружающей среды.

Где работать?

В таком специалисте, как инженер-биотехнолог, заинтересованы научно-исследовательские центры, предприятия пищевой и химико-фармацевтической промышленности, агропромышленный комплекс и экологически ответственный бизнес.

Катунь24