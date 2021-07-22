Катунь24: Instagram позволил своим пользователям ограничить потенциально неприемлемый контент в своей ленте

Разработчики социальной сети Instagram представили новую функцию, благодаря которой можно скрыть из раздела «Интересное» публикации, содержание которых может показаться неприятным для некоторых людей.

Фото: pixabay.com

Как объяснили представители соцсети, речь идёт не о публикациях, нарушающих правила, а о контенте, который может оказаться «чувствительным» для пользователей, например на сексуальные темы или темы насилия.

Пользователи могут выбрать один из трёх вариантов ограничений в настройках — полное их отсутствие (недоступно для тех, кому нет 18 лет), ограничения по умолчанию, а также максимальные ограничения.

Катунь24