Катунь24: Инфляция в Алтайском крае превысила показатели по Сибири и России

С майских 7,43 % она поднялась до 7,68 %. Показатель по Сибирскому федеральному округу составил 6,56 %, по России – 6,50 %, уточняет пресс-служба Банка России.

Фото: pixabay.com

Причиной роста темпов инфляции как в крае, так и в целом по стране назвали продолжающееся расширение потребительского спроса в условиях давления со стороны издержек производителей.

В июне 2021 года в Алтайском крае особенно ускорился рост цен на непродовольственные товары: до 9,84 % в годовом выражении после 9,19 % в мае. На рынках продолжилось расширение спроса, опережавшее предложение. Из-за этого случилось давление на цены, в частности, на металлочерепицу, древесно-стружечные плиты, обрезные доски, легковые автомобили.

Увеличился и прирост цен на услуги: до 2,91 % в годовом выражении после 2,36 % в мае. Этому поспособствовало увеличение числа отдыхающих в регионах. На это, в свою очередь, повлияло сохранение ограничений на отдых за рубежом и действие программы туристического кешбэка за путешествия.

Катунь24