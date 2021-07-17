Катунь24: Игры закончились: в Сибири закрыли крупное подпольное казино

К незаконному бизнесу, предположительно, причастны три человека.

Фото: pixabay.com

В Иркутске закрыли крупное подпольное казино. Организаторами незаконного бизнеса стали трое иркутян 41, 52 и 59 лет.

Правоохранители провели 16 обысков и изъяли у них больше 30 игровых аппаратов, мобильные телефоны, компьютеры, банковские карты и документы, подтверждающие противоправную деятельность, а также 100 тысяч рублей.

Задержанные иркутяне сейчас находятся под стражей, сообщили в областном Следкоме.

Катунь24