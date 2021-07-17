Катунь24: Исправил ошибку: рабочий из Новоалтайска украл деньги и видеорегистратор со своей бывшей работы

В мае 2021 года он уже совершал кражу с этого предприятия, но тогда сотрудники полиции быстро определили его личность по записи с камеры, сообщает пресс-служба регионального МВД.

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26-летний житель Тальменского района в июне 2021 года ограбил предприятие по приему металла в Новоалтайске, где ранее работал. Он знал, что выручка находится в столе: ранее он уже похищал из него деньги. В этот раз мужчина украл не только выручку, но и видеорегистратор, думая, что без него его личность не установят. Он пролез на предприятие ночью, выдавив окно, и забрал 92 тыс. рублей.

На похищенные деньги мужчина успел купить сотовый телефон стоимостью около 20 тысяч рублей, который сотрудники полиции изъяли при задержании. По словам задержанного, за время поисков он потратил все деньги.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Ему грозит лишение свободы сроком до 5 лет. Кроме того, ранее он уже был неоднократно судим за кражи.

Катунь24