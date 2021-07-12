Катунь24: Имя Владимира Меньшова присвоили российскому фестивалю кино

Теперь его будет носить Севастопольский международный фестиваль документальных фильмов «Победили вместе», собщает ТАСС.

Фото: Svklimkin

Владимир Меньшов возглавлял фестиваль с 2015 года. 5 июля 2021 года режиссер, сценарист и актер, Народный артист России умер от последствий коронавирусной инфекции.

«Фестиваль, который мы решили назвать Международный кинофестиваль «Победили вместе» имени Владимира Меньшова вчера, когда было прощание с нашим почетным президентом фестиваля», — сказал председатель Совета Ассамблеи народов Евразии по сотрудничеству в евразийском медиапространстве, президент Евразийской Академии телевидения и радио Валерий Рузин.

Катунь24