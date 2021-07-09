Катунь24: Яровое-2021: куда поехать и что посмотреть

В каждом курортном городе есть пешеходная улица, где выступают музыканты, а туристы могут сфотографироваться с экзотическими животными и увидеть последние достижения индустрии развлечений. Такой бульвар есть и в Яровом. По нему прогулялся наш корреспондент Глеб Полянский.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Яровое-2021: куда поехать и что посмотреть

В городе Яровое живут около 18 тысяч человек, но ежегодно в высокий турсезон население города резко увеличивается. И это неудивительно, ведь целебная вода и грязь местных озёр привлекают туристов и отдыхающих не только из Алтайского края, но и со всей России.

На аллее вдоль двух знаменитых причалов Ярового развлечение для себя найдёт каждый. Интересует виртуальная реальность? К услугам отдыхающих несколько тематических павильонов. Надеваешь шлем и отправляешься на виртуальные качели высотой в многоэтажный дом. Ноги подкашиваются, к горлу подкатывает ком. А если после такого вы уверовали в свои силы, то можно пройти к соседнему аттракциону и испытать выносливость в реальных условиях.

Аттракцион устроен так, что кресло с пилотом вращается в различных плоскостях. Безусловно, это развлечение для здоровых людей, с развитым вестибулярным аппаратом.

Традиционное для парков культуры и отдыха развлечение — стрельба в тире. Но каждому времени своя тематика. В Яровом можно пострелять по персонажам популярной видеоигры-конструктора «Майнкрафт».

Ни один курорт не может обойтись без фото с обезьяной или попугаем, и Яровое не исключение.

Турбизнес в Яровом с каждым годом набирает обороты, на главной аллее города можно найти кафе и рестораны на любой кошелёк и самый взыскательный вкус, а музыканты и аниматоры помогут запомнить курорт надолго. И всё же главным местом притяжения здесь остаётся озеро Большое Яровое, известное далеко за пределами Алтайского края.

Катунь24