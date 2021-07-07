Катунь24: Из Барнаула в Турцию можно будет вновь улететь напрямую

Полеты будут разрешены с 12 июля 2021 года.

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Кроме Барнаула, полёты будут выполняться из Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска. Информация об этом появилась на сайте Росавиации.

Также по решению Оперативного штаба Правительства России самолёты теперь будут летать в Измир. Ранее уже было возобновлено авиасообщение в пять городов Турции: Стамбул, Анкара, Анталья, Даламан, Бодрум.

Катунь24