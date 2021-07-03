Катунь24: Из-за ажиотажного спроса на вакцинацию в Алтайском крае открывают дополнительные прививочные кабинеты

Также увеличено время вакцинации — теперь привиться от коронавируса можно с 8:00 до 20:00. А ещё в Барнауле ежедневно работают два мобильных комплекса, где не требуется предварительная запись.

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В настоящее время рассматривается возможность привлечения в города края мобильных комплексов из районов, чтобы увеличить количество точек вакцинации.

Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно через портал госуслуг либо позвонив в кол-центр поликлиники. Если нет возможности записаться в поликлинику по месту жительства, а также если не устраивает срок ожидания, то можно обратиться в любую другую поликлинику края.

На утро 2 июля прививается 350 580 жителей Алтайского края, в том числе: 87 481 человек получили первую прививку, 263 099 человек полностью привиты. 1 июля привились 8 670 человек.

Катунь24