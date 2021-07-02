Катунь24: Иван Лоор: Бесплатное подведение газа, о котором говорил президент, – долгожданное решение для Алтайского края

Бесплатное проведение газа от магистральной трубы до домовладений, о котором напомнил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии, — долгожданное решение важной для Алтайского края проблемы. Такую точку зрения высказал депутат Государственной Думы РФ Иван Лоор.

Фото: pixabay.com

«Алтайский край газифицирован только на 16 %, из нескольких десятков сельских поселений, к которым проведена труба, только небольшая часть в полной мере пользуется голубым топливом. Причина – неподъемная, особенно для сельской местности, стоимость работ, выплачиваемая потенциальным потребителем за подведение к дому. Цена может разниться в зависимости от того, на какой стороне улицы стоит дом, как далеко от трубы. Правительство уже сейчас разрабатывает типовой договор, чтобы не было необоснованного завышения цен на газификацию частных домовладений», — пояснил депутат.

Он отметил, что в регионе в рамках своей работы с гражданами сталкивался со случаями, когда людям предлагали заплатить «космические суммы», чтобы иметь возможность пользоваться газом.

«Решение федеральных властей выведет жизнь российской деревни на качественно новый уровень», — отмечает Лоор.

Ранее 30 июня во время прямой линии Владимир Путин подчеркнул: от магистральной трубы до домовладения труба должна быть проложена бесплатно. Внутри домовладения – за деньги собственника. Президент отметил, что на уровне правительства и всех профильных министерств и ведомств будет сделано все необходимое, чтобы подведение газа было доступно для жителей страны.

Иван Лоор также выделил еще несколько важных для Алтайского края тем, прозвучавших во время прямой линии президента. В частности, это коронавирусная обстановка: вероятность локдауна, цены на продовольствие, меры социальной поддержки людей. Депутат отметил, что очень важной считает и поставленную Владимиром Путиным перед властями страны задачу по подавлению уровня инфляции.

«Инфляция в России подросла до 5,9 %. Еще одна важная задача — вернуть показатели безработицы в стране на докризисный уровень 4,6-4,7 процента. Все эти меры сводятся в конечном счете к одному — к развитию экономики, к тому, чтобы люди получали достойную заработную плату, как правильно заметил глава государства», — подчеркнул Иван Лоор.

Катунь24