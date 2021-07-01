Катунь24: Ярилин день: традиции и приметы на 1 июля
В народном календаре 1 июля – Ярилин день, макушка лета, день Федула. По народным приметам, этот день отличается палящим солнцем. Он всем дням день, единственный и неповторимый.
Фото: pixabay.com
Обычно 1 июля стоит настоящая летняя жара. С давних пор на Руси почитали Солнце, и даже после принятия христианства народное отношение к могучему светилу, согревающему своим теплом и дающему жизнь всему живому, не изменилось. Солнце наши пращуры представляли в образе молодого золотоволосого богатыря, разъезжающего на белом коне по небу и размахивающего палицей. В левой руке держал богатырь пучок золотых колосьев. Взмахнет он колосьями – нивы заколосятся, хлеба нальются; взмахнет палицей – благодатные дожди прольются. Где ступает его конь, там вырастает трава шелковая и цветы красоты невиданной.
Традиции и обычаи
В былые времена 1 июля на Руси почитали Ярилу – бога Солнца. Стоит отметить, что и сегодня во многих деревнях проводятся обряды и ритуалы, связанные с поклонением этому славянскому богу.
К Ярилиному дню наши предки приурочивали ярмарки и так называемые ярилины игрища. Сопровождался праздник песнями, плясками, кулачными боями, походами по гостям. Народ веселился, молодежь водила хороводы. Обратите внимание, что Ярилин день отмечали не только 1 июля, но и 1 марта.
Считается, что этот день особенный, когда отступают земные беды и становятся видны дары земли, глядя на которые можно увидеть многое. Например, если в полдень заплести крепкие (не первого года) ветки у березы, то через них с крутого берега реки можно увидеть своих близких, от которых давно не получали вестей.
Существует поверье, что 1 июля – макушка лета – время, когда все святые с языческим богом Ярилой силой меряются, а побороть его не могут.
Этого дня ждали весь год. С самого утра мужчины отправлялись в поле, косили траву. Хозяйки из матрасов выбрасывали старую солому и набивали их свежим сеном, на котором спали до самой осени. Вечером всей деревней собирались, жгли костры, водили хороводы, песни пели, веселились.
Знахари с наступлением второго летнего месяца занимались сбором трав и лекарственных растений. В июле собирают:
- листья двудомной крапивы;
- плоды и кору калины;
- плоды и листья малины;
- корни лопуха;
- семена и корнеплоды моркови;
- листья и корни одуванчика;
- пастушью сумку;
- подорожник;
- чистотел;
- полынь;
- пустырник.
Толкование снов
Сон, приснившийся в эту ночь, является вещим. Рассказывать о нём никому нельзя. Важно и то, что приснилось:
- огоньки – испытаете страх за детей;
- по болоту бродить – к судебным разбирательствам;
- тяжести поднимать – в семье горе произойдёт;
- видеть себя в гробу – к долгой жизни;
- видеть родителей в гробу – к потрясению;
- делать в доме ремонт – к примирению в семье;
- пить молоко – к крепкому здоровью;
- чесать ноги или пятки – к поездке по делам.
Сновидение, увиденное днем 1 июля, исполнится в ближайшее время. Особенно велика вероятность исполнения для именинников дня.
Приметы и поверья
- Если вороны под тучи взвиваются, жди ненастья.
- Паук вышел из гнезда и сплел новую паутину – к хорошей погоде.
- Утром туман – к жаркому дню.
- На полях много мошкары – охота на перепелов будет удачной.
- Радуга вечером появилась – к хорошей погоде.
- Лягушки беспокойно себя ведут перед дождем.
- Вечером закат розовый – к солнечному дню.
- Много росы – к хорошему урожаю проса.
- Дорожная пыль маленькими смерчами поднимается – к грозе.
- Сенокосная роса в этот день и здоровья поправит, и красоты придаст. Поэтому с самого утра шли в поле и умывались ею. А если смочить росой глаза, то будет хорошее зрение.
Люди, родившиеся 1 июля, могут стать хранителями традиций, знатоками всех годовых примет и праздников. В качестве талисмана им следует носить агат.
По материалам сайта vsyamagik.ru