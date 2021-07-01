Катунь24: Ярилин день: традиции и приметы на 1 июля

В народном календаре 1 июля – Ярилин день, макушка лета, день Федула. По народным приметам, этот день отличается палящим солнцем. Он всем дням день, единственный и неповторимый.

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Обычно 1 июля стоит настоящая летняя жара. С давних пор на Руси почитали Солнце, и даже после принятия христианства народное отношение к могучему светилу, согревающему своим теплом и дающему жизнь всему живому, не изменилось. Солнце наши пращуры представляли в образе молодого золотоволосого богатыря, разъезжающего на белом коне по небу и размахивающего палицей. В левой руке держал богатырь пучок золотых колосьев. Взмахнет он колосьями – нивы заколосятся, хлеба нальются; взмахнет палицей – благодатные дожди прольются. Где ступает его конь, там вырастает трава шелковая и цветы красоты невиданной.

Традиции и обычаи

В былые времена 1 июля на Руси почитали Ярилу – бога Солнца. Стоит отметить, что и сегодня во многих деревнях проводятся обряды и ритуалы, связанные с поклонением этому славянскому богу.

К Ярилиному дню наши предки приурочивали ярмарки и так называемые ярилины игрища. Сопровождался праздник песнями, плясками, кулачными боями, походами по гостям. Народ веселился, молодежь водила хороводы. Обратите внимание, что Ярилин день отмечали не только 1 июля, но и 1 марта.

Считается, что этот день особенный, когда отступают земные беды и становятся видны дары земли, глядя на которые можно увидеть многое. Например, если в полдень заплести крепкие (не первого года) ветки у березы, то через них с крутого берега реки можно увидеть своих близких, от которых давно не получали вестей.

Существует поверье, что 1 июля – макушка лета – время, когда все святые с языческим богом Ярилой силой меряются, а побороть его не могут.

Этого дня ждали весь год. С самого утра мужчины отправлялись в поле, косили траву. Хозяйки из матрасов выбрасывали старую солому и набивали их свежим сеном, на котором спали до самой осени. Вечером всей деревней собирались, жгли костры, водили хороводы, песни пели, веселились.

Знахари с наступлением второго летнего месяца занимались сбором трав и лекарственных растений. В июле собирают:

листья двудомной крапивы;

плоды и кору калины;

плоды и листья малины;

корни лопуха;

семена и корнеплоды моркови;

листья и корни одуванчика;

пастушью сумку;

подорожник;

чистотел;

полынь;

пустырник.

Толкование снов

Сон, приснившийся в эту ночь, является вещим. Рассказывать о нём никому нельзя. Важно и то, что приснилось:

огоньки – испытаете страх за детей;

по болоту бродить – к судебным разбирательствам;

тяжести поднимать – в семье горе произойдёт;

видеть себя в гробу – к долгой жизни;

видеть родителей в гробу – к потрясению;

делать в доме ремонт – к примирению в семье;

пить молоко – к крепкому здоровью;

чесать ноги или пятки – к поездке по делам.

Сновидение, увиденное днем 1 июля, исполнится в ближайшее время. Особенно велика вероятность исполнения для именинников дня.

Приметы и поверья

Если вороны под тучи взвиваются, жди ненастья. Паук вышел из гнезда и сплел новую паутину – к хорошей погоде. Утром туман – к жаркому дню. На полях много мошкары – охота на перепелов будет удачной. Радуга вечером появилась – к хорошей погоде. Лягушки беспокойно себя ведут перед дождем. Вечером закат розовый – к солнечному дню. Много росы – к хорошему урожаю проса. Дорожная пыль маленькими смерчами поднимается – к грозе. Сенокосная роса в этот день и здоровья поправит, и красоты придаст. Поэтому с самого утра шли в поле и умывались ею. А если смочить росой глаза, то будет хорошее зрение.

Люди, родившиеся 1 июля, могут стать хранителями традиций, знатоками всех годовых примет и праздников. В качестве талисмана им следует носить агат.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24