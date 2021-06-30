Катунь24: Искусство возрождения: жительница Барнаула создает реалистичных кукол-младенцев

Всего в России около сорока опытных и известных мастеров, занимающихся реборнингом. Одна из них Ксения Воробьева. Она уже шесть лет превращает белые заготовки в кукол, которые так похожи на настоящих детей.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Искусство возрождения: жительница Барнаула создает реалистичных кукол-младенцев

Младенцы сделаны из винила, ручки и ножки утяжелены стеклогранулятом или кварцевым песком. Тысячи волосков и ресницы из козьей шерсти мастер-кукольник Ксения Воробьева из Барнаула пришивает вручную, а также прорисовывает цвет кожи, вены, ногти.

«Реборнист — это от слова реборн. Реборн – это возрождение. Такие куклы называются возрожденные малыши. Возрожденные, потому что они делаются из белой заготовки, а потом приобретают цвет кожи настоящего малыша», – рассказала художник-реборнист Ксения Воробьева.

Заготовка куклы называется молдом. Есть скульпторы, которые вручную лепят из глины свои варианты малышей. Виниловые формы отливаются уже на производстве, иногда в ограниченном тираже, например до 2000 экземпляров. Их покупают и расписывают мастера, поэтому каждый готовый экземпляр уникален. Чтобы превратить заготовку в куклу, Ксении нужно две недели. Раньше на это уходило 2,5 месяца.

«Когда моя дочка была маленькая, она была такая бука. И мне всегда хотелось ей покупать куклы, чтобы они были эмоциональные, яркие, улыбающиеся, несли какие-то позитивные эмоции. Таких кукол я не нашла. Когда просматривала интернет на предмет поиска этих кукол, я вдруг увидела кукол реборн. Это была любовь с первого взгляда», – вспоминает Ксения.

Сначала Ксения создавала кукол для себя или знакомых. Потом это переросло в профессию, хотя по образованию мастер – юрист. Позже оказалось, реалистичные куклы востребованы. Их покупают женщины, которые любят детей. Приобретают для украшения интерьера. Таких малышей, отмечает Ксения, берут для людей с деменцией: они положительно реагируют на кукол. Самые частые покупатели – коллекционеры из США, иногда из Англии, Таиланда. Бывает, к мастеру обращаются и по грустному поводу, например, когда видят кукол, похожих на умерших детей.

В России создание реалистичных кукол пока что не так популярно, как в США, откуда пришел этот вид творчества, некоторых он даже пугает. Ксения отмечает, бывают и негативные комментарии к ее работам, например, что спящие малыши похожи на неживых. Мастер считает иначе: ей куклы с закрытыми глазами кажутся очень милыми и хорошенькими, поэтому Ксения продолжает совершенствоваться в искусстве возрождения.

Катунь24