Катунь24: Японские ученые разработали первую съедобную вакцину от холеры

В основе вакцины – генно-модифицированный рис.

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Об этом 26 июня сообщила пресс-служба университета Токио со ссылкой на статью в журнале Lancet Microbe.

Этот препарат представляет собой порошок из перемолотых зерен ГМО-риса, в геном которого встроен фрагмент ДНК холерного вибриона. Новая разработка не требует специальных условий для производства, хранения и использования.

Как отмечает профессор университета Хироси Киёно, вакцину успешно протестировали на добровольцах, иммунитет которых реагировал на разные дозы вакцины, «каждый раз при этом повышая силу своей реакции на белки холерного вибриона».

Специалисты считают, что эта разработка — прорыв в создании дешевой и эффективной вакцины от холеры. По данным ВОЗ, ежегодно холерой заражается порядка 1,3-4 млн человек, 20-140 тыс. пациентов погибают от инфекции.

Холера – острая кишечная, антропонозная инфекция, вызываемая бактериями вида Vibrio cholerae. Проявляется выраженной диареей и рвотой, быстро приводящими к обезвоживанию. Относится к особо опасным инфекциям.

Катунь24