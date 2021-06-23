Катунь24: Иностранец, совращавший школьниц по переписке, задержан в Барнауле

Мужчина общался со школьницами города под вымышленным именем: отправлял несовершеннолетним девочкам видеоролики и фотографии порнографического характера и переписывался с ними на темы сексуального содержания.

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Общение 41-летнего иностранного гражданина со школьницами длилось с января по апрель 2020 года. Он знакомился с несовершеннолетними – в возрасте от 8 до 11 лет – жительницами Алтайского края в одном из популярных мессенджеров. В нём же преступник продолжал общение, отправляя сообщения сексуального и порнографического содержания.

Мужчину признали виновным по 4 статьям Уголовного кодекса России. За совершенное преступление ему назначили 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

В ведомстве напомнили, что подобные преступления часто совершаются людьми, проживающими в других регионах. Они входят в доверие к ребёнку, пользуясь особенностями восприятия мира несовершеннолетних. Этим преступники наносят детям психологическую травму и причиняют моральные страдания. Родителей просят быть внимательными к своим детям и следить за их контактами в соцсетях.

Катунь24