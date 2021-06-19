Катунь24: Илларион Пропольник: традиции и приметы на 19 июня
В народном календаре 19 июня – Илларион (Ларион) пропольник. В этот день наши предки занимались прополкой сорняков: Пришел Илларион – дурную траву из поля вон. Православная церковь 19 июня почитает преподобного Иллариона нового (694-754).
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Большую часть свой жизни святой Илларион провел в затворе, молясь и придерживаясь строго поста. За святость и благочестивую жизнь был удостоен сана пресвитера, а позже его поставили игуменом монастыря Пеликит, который находился недалеко от пролива Дарданеллы.
Господь удостоил Иллариона дарами прозорливости и чудотворения. Своими молитвами святой исцелял больных, низводил дождь во время засухи, останавливал сильный град, наполнял сети рыбаков при неудачной ловле, заботился о полях, оберегая их от вредителей.
Преподобный Илларион пострадал за веру в 754 году, когда на Пеликитский монастырь в Великий четверг напал военачальник Лаханодракон, преследующий иконопочитателей. Сорок два инока заковали в цепи и отправили в Ефесскую область, где они были умерщвлены. Оставшимся инокам нанесли тяжелые увечья. Во время этого гонения за иконопочитание мученически скончался и Илларион. После себя святой оставил духовные произведения, содержащие глубоконравственные наставления о духовном подвижничестве.
Традиции и обычаи
На Лариона крестьяне начинали прополку проса, льна и других культур:
Пришел Ларион – дурную траву из поля вон.
На Иллариона с поля тяни сорняки.
Осот и лебеда – для посевов беда.
Сорняк в поле оставишь – урожай удавишь.
Не справишься вовремя с сорняками – по миру пустят, нахлебники.
Одной из самых красивых картин сельской Руси путешественники называли хлебные поля, усеянные ярко-красными маками. Издали цветы напоминали огоньки. Но, несмотря на красоту, крестьяне пытались избавиться от мака на хлебном поле как можно скорее.
Посеяли злаки, а косим осот и маки.
Поле полоть – руки колоть, а не полоть, так и хлеба не молоть.
Заниматься прополкой нужно на убывающую луну. Если же на небе полная луна, то сорняки, от которых вы так тщательно избавлялись, в скором времени появятся опять.
Существуют несколько простых правил борьбы с сорной травой:
- Чем раньше – тем лучше. Удалять сорную траву желательно сразу, как только она появилась в огороде.
- Не давайте сорнякам осеменяться. Большинство дикорастущих растений размножаются семенами, поэтому избавиться от них важно до появления семян.
- Удаляйте сорную траву рядом с участком. Если рядом с садом или огородом вы заприметили сорняки, то не поленитесь и скосите или выкорчуйте их, не дожидаясь осеменения.
- Сплошной перевал почвы поздней осенью. Чтобы в следующем году на участке было мало сорной травы, не забудьте перед зимой перекопать землю. Для эффективности делать это лучше в ноябре, с появлением устойчивых ночных заморозков. Вся хитрость этого метода состоит в том, чтобы вывернуть корни сорной травы наружу, на расправу морозу.
Приметы и поверья
- Если тепло и ясно, то зерно будет крупное.
- Утром гром слышен – вечером дождь будет.
- Звонкий гром – на ливень, глухой – на тихий дождь.
- Резко похолодало – погода изменится в лучшую сторону.
- Колосья пшеницы и ржи начинают снизу цвести – к хорошему урожаю хлеба, с середины – к среднему урожаю, с верхушки – к неурожаю.
- Пчелы роят на цветах – к ясному дню.
- В поле сильно стрекочут кузнечики – на хорошую погоду.
- Перепел кричит перед дождем.
- В ненастный день полевой вьюнок цветки раскрыл – скоро прояснится.
- Сон с 18 на 19 июня вещий. Он через 7-10 дней исполнится. Сновидение, увиденное днем 19 июня, сбудется спустя 6 лет.
Люди, родившиеся 19 июня, общительны, харизматичны и отзывчивы, обладают неординарным мышлением. К их слабым сторонам можно отнести чрезмерную настойчивость, импульсивность и бескомпромиссность. В качестве талисмана им подходит обсидиан.
По материалам сайта vsyamagik.ru